Egitto, tour nella regione di Bin Salman, l’incontro con al-Sisi

Roma, 22 giu. (askanews) – Il principe saudita Mohammed bin Salman ha incontrato il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi nel corso di una visita di due giorni in Egitto, dando il via a un tour nella regione che fa tappa in Giordania e in Turchia. Nelle immagini della tv di Stato egiziana, il principe saudita incontra al-Sisi a palazzo presidenziale al Cairo.

Aziende saudite hanno firmato accordi in Egitto per 7 miliardi di euro (29 miliardi di riyal sauditi), secondo quando riportato dai media dei due paesi.

Accordi legati a “infrastrutture, servizi logistici, gestione dei porti, agroalimentare, industria farmaceutica, combustibili fossili, energie rinnovabili e cyber-sicurezza”.

Bin Salman ha iniziato la visita di due giorni dall’Egitto lunedì sera, ha fatto tappa in Giordania e sarà mercoledì in Turchia, per la prima visita da quando le relazioni tra i due paesi sono state messe alla prova dall’uccisione e lo smembramento del corpo nel 2018 del giornalista saudita Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul.

A fine aprile il presidente turco Erdogan ha visitato l’Arabia saudita, abbracciando in pubblico il principe nella sua prima visita dall’omicidio Khashoggi.