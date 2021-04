Egitto, treno deragliato a nord de “Il Cairo”: almeno 97 i feriti

Un bilancio disastroso quello del deragliamento che è avvenuto in Egitto a Nord de "Il Cairo". Non sarebbe ancora nota la causa dell'incidente.

Un disastroso deragliamento è avvenuto in Egitto nei pressi della cittadina di Banha situata nella provincia di Qalyubia, a nord de “Il Cairo”. Stando a quanto riportato dai media locali, il numero di morti sarebbe di circa 30, mentre i feriti sarebbero almeno 97 con le ambulanze giunte sul luogo del deragliamento che sarebbero circa 60.

Non sarebbe ancora nota la causa dell’incidente.

Almeno 97 feriti. Questo il bilancio preoccupante del deragliamento di un treno in Egitto partito da “Il Cairo” e deragliato nella città di Qalyubia in direzione di Mansoura sul Delta del Nilo verso il quale il treno stava proseguendo. Stando a quanto riportano i media locali, il presidente egiziano avrebbe provveduto ad avviare un’ìnchiesta al fine di far luce su cosa possa aver causato l’incidente ferroviario.

Sono ben 4 i vagoni deragliati dai binari. Moltissime le foto e le segnalazioni sui social.

L’incidente di domenica 18 aprile avvenuto nei pressi de “Il Cairo” è separato da alcuni giorni da un altro incidente ferroviario nella provincia di Sharqia dove i feriti sarebbero stati 15. Nella provincia di Sohag un altro deragliamento tre settimane fa nel quale sono stati coinvolti circa 200 feriti e almeno 18 morti.

DEVELOPING: A passenger train traveling from Cairo to al-Mansoura in Egypt derailed. At least 100 people were injured and the number of deaths has not been confirmed, Health Ministry officials said. https://t.co/pM5NyYR7eJ pic.twitter.com/BZCxNEwL7j

