EHT, l'assemblea del consorzio che aggrega 71 aziende Italiane

Roma, 01 feb. (askanews) – Presso la Sala Feltre del Conference Center Ecomap si è tenuta l’assemblea dei soci del consorzio EHT che aggrega e catalizza il lavoro di piccole e medie aziende. La società è in grado di rappresentare sul mercato una capacità produttiva di grande valore riuscendo a sovraintendere ai lavori delle numerose aziende aderenti al consorzio grazie alla sua forte presenza sul territorio, a lato dell’assemblea ne abbiamo discusso con il presidente di EHT, Emanuele Spampinato:

“I risultati testimoniano una crescita notevole del valore della produzione, che è arrivato ad ammontare a 35.000.000 di euro nel 2023, una crescita del 35% rispetto all’anno precedente. Il consorzio si consolida anche sotto l’aspetto della capacità produttiva aggregata, con 400.000.000 di fatturato totale ed oltre 4000 dipendenti”

La felicità per gli obiettivi raggiunti in questo 2023 si è unità al pronto impegno per le grandi sfide che attendono EHT che si configura attualmente come un cosmo composito di 71 imprese che una volta preso parte al consorzio diventano da una parte fondamentali per il cambiamento e dall’altra parte importante per la realizzazione dei progetti portati avanti sia sul piano economico e territoriale. Riguardo tali argomenti abbiamo parlato con Giorgio Rapari, Consigliere d’Amministrazione e Network Directory di EHT:

“Negli ultimi tre anni il consorzio EHT è stato capace di aggregare 71 imprese, ampliandosi su tutto il territorio nazionale, la nostra capacità produttiva è legata a tutti nostri collaboratori delle nostre consorziate, che sono all’incirca 4000. Possiamo definirci un consorzio ben radicato sul territorio, le molte aziende al suo interno e quelle che sono in procinto di entrare hanno una capacità produttiva diffusa da Nord al Centro al Sud”

Un’unione di forze e valori che EHT ha costruito attraverso persone, obiettivi e soprattutto imprese, l’assemblea è stata un luogo di comunione che ha specificato nuovamente la rotta che l’intero consorzio dovrà prendere, in questo nuovo anno di sfide.