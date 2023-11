EICMA 2023, Felo svela la limited edition dedicata a Simoncelli

Milano, 8 nov. (askanews) – Uno sguardo al futuro con un cuore che non potrà mai dimenticare il passato. Il brand Felo, da sempre concentrato sulla mobilità elettrica, ha presentato i nuovi modelli che saranno protagonisti dall’anno 2024. Lo ha fatto nella giornata di apertura dell’80esima edizione dell’Eicma alla Fiera di Milano, grazie al CEO di Felo Moto Italy, Alessandro Taglioretti.

Fra le tante novità, Taglioretti ha riservato un occhio di riguardo per il modello FW03 SIC58 limited edition.

Un’esclusiva dedicata al compianto pilota di MotoGp Marco Simoncelli, la cui tiratura si fermerà a 580 pezzi: “Ricordare Marco è sempre una grande fonte di emozione” – dichiara Alessandro Taglioretti – “sono onorato di poter presentare un veicolo con i suoi colori. Abbiamo inoltre presentato il brand Felo e il nuovo range di veicoli per il 2024, oltre a parlare dei nostri obiettivi e delle nuove collaborazioni. È stata una giornata davvero piacevole”.

Nella nuova moto in onore di Sic, sono stati scelti i colori portati in gara dall’indimenticato campione: giallo fosforescente, nero, bianco e rosso. Sfumature che hanno presto attratto il pubblico presente, che ha poi applaudito Paolo Simoncelli, padre di Marco. Visibilmente emozionato anche dopo che è calato il sipario sull’evento: “Mi è piaciuta molto l’idea di questa edizione limitata, specie con i colori di Marco e quel numero 58 che mi fa sempre impazzire. Spero che piaccia anche ai ragazzi: è uno scooter elettrico che si può usare benissimo in città e vorrei che in tanti portassero con loro quelle due strisce rosse”.

Tinte del ricordo indelebile di Marco, presto ancora visibili sulle strade italiane con il nuovo modello di Felo.