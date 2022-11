Eicma: annuncia la presenza di eBay tra gli espositori dell’edizione 2022

Milano, 3 nov. (Adnkronos) – eBay, marketplace leader globale, fa il suo ingresso per la prima volta a EICMA, l’Esposizione internazionale delle due ruote, in programma dall’8 al 13 novembre a Fiera Milano Rho.

La vendita di ricambi e accessori per auto e moto è uno dei segmenti più rilevanti del business di eBay, che ha scelto di essere presente alla 79ª edizione dell’evento fieristico B2B e B2C dedicato alle due ruote più importante e longevo al mondo per incontrare e coinvolgere gli appassionati e creare relazioni con i brand del settore.

L’eBay Garage ospiterà le storie di alcuni dei principali seller che hanno il proprio store su eBay.it e mostrerà ai visitatori l’ampiezza dell’offerta per il settore ricambi e accessori moto disponibile sul marketplace. Lo stand sarà infatti una “vetrina fisica” di ciò che si può trovare online. Nell’area esterna della fiera, eBay sarà inoltre protagonista del Mainstage, con diversi momenti di attrazione e coinvolgimento per il pubblico.

Per Giacomo Casartelli, Executive Director di Eicma, “la presenza di un player internazionale così importante costituisce motivo di soddisfazione e conferma l’attrattività della nostra manifestazione.

Quello di EICMA è un palcoscenico aperto e mai autoreferenziale: siamo certi che questa nuova esperienza possa costituire per eBay un’ulteriore e significativa opportunità di visibilità sul grande pubblico e di networking con l’industria del settore”.

Martina Colandrea, B2c Commercial Director eBay in Italia dichiara: “Siamo molto felici di essere ad Eicma, che rappresenta una fonte di ispirazione e un incubatore di tendenze e passioni per il mondo delle moto. eBay è il ‘marketplace delle passioni’ e le due ruote sono uno degli interessi più seguiti dalla nostra Community, che vogliamo sostenere ed alimentare.

Incontrare appassionati e operatori professionali ci permette di far conoscere le opportunità del nostro marketplace sia per i rivenditori che per gli acquirenti”.