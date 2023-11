Eicma: area your urban mobility, padiglione 18

Milano, 7 nov. (Adnkronos) - Eicma: area your urban mobility. Quest’area è una delle novità più interessanti del 2023. Accoglie imprese, istituzioni, Forze dell’ordine, ma anche le startup più innovative di settore, a cui Eicma offre in particolare una vetrina...

Milano, 7 nov. (Adnkronos) – Eicma: area your urban mobility. Quest’area è una delle novità più interessanti del 2023. Accoglie imprese, istituzioni, Forze dell’ordine, ma anche le startup più innovative di settore, a cui Eicma offre in particolare una vetrina internazionale grazie al sostegno dell’Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. L’area è inoltre animata da un palinsesto di talk, dimostrazioni e incontri divulgativi. Obiettivo: rappresentare quanto le due ruote, a pedale e a motore, siano già e saranno sempre di più una risposta concreta a una nuova e più complessa domanda di mobilità che proviene dalla città. Questo spazio, promosso con Ancma (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori), è un seme nel terreno di Eicma che la manifestazione vuole far crescere e si configura anche come luogo privilegiato di ascolto delle istanze delle imprese e degli utenti della strada.