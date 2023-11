Eicma: debutta il gaming, Esports Arena – padiglione 11

Milano, 7 Nov. (Adnkronos) - Il gaming debutta in Eicma e lo fa in grande stile. L’Eicma Esports Arena è il nuovissimo e coinvolgente contenuto espositivo dedicato al mondo degli sport elettronici e dei videogiochi motorsport. Un’area entusiasmante dove si può giocare, inco...

Milano, 7 Nov. (Adnkronos) – Il gaming debutta in Eicma e lo fa in grande stile. L’Eicma Esports Arena è il nuovissimo e coinvolgente contenuto espositivo dedicato al mondo degli sport elettronici e dei videogiochi motorsport. Un’area entusiasmante dove si può giocare, incontrare Vip, influencer e piloti di caratura internazionale, ma non è tutto. L’Eicma esports Arena ospita simulatori, eventi ed iniziative, momenti palco: tutto concentrato in un appassionante palinsesto di appuntamenti. Anche il pubblico è naturalmente protagonista, grazie alla presenza di consolle per vivere in prima persona l’esperienza di gioco con i migliori videogiochi motoristici.

In più, lo spettacolo dell’Eicma Esports Arena è iniziato prima dell’apertura dei cancelli di Fiera Milano. Un vero e proprio campionato online di motocross, L’Eicma Esports mx championship, ha infatti crescere l’attesa fino ad oggi. Giocatori di tutta Europa e Stati Uniti si sono sfidati nelle ultime settimane sulle riproduzioni digitali delle piste italiane più leggendarie e rappresentative: Maggiora, Arco di Trento, Mantova e Riola Sardo. I primi dieci classificati di questo campionato hanno già vinto un biglietto per Milano con destinazione Eicma e sabato 11 novembre giocheranno qui le finali sulla fedele riproduzione digitale della pista off-road di MotoLive.