Eicma: l'arena MotoLive accoglie anche Aprilia Live Moto Gp

Milano, 8 nov. (Adnkronos) – L’arena MotoLive di Eicma 2022 inaugurata stamane a Fiera Milano Rho accoglie anche Aprilia live motogp, un evento promosso dal costruttore italiano che prevede momenti spettacolo da palco con i piloti del Team Aprilia e l’accessione RS-GP ufficiale impegnata nella MotoGp.

Sul sito ufficiale della manifestazione è disponibile il calendario completo a questo https://www.eicma.it/it/motolive/.

Si accendono quindi nuovamente i motori nell’arena di Eicma e Tissot, brand orologiero svizzero da sempre vicino al mondo delle due ruote, rinnova per il 2022 la pluriennale partnership con MotoLive. Passione, determinazione, costanza e precisione, sono i valori che Tissot condivide da anni nelle competizioni in qualità di Official Timekeeper, supportando anche quest’anno coloro che si sfideranno nell’area Racing di Eicma per aggiudicarsi il Tissot Holeshot.