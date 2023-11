Eicma: Magri, 'andamento mercato italiano delle due ruote positivo'

Milano, 9 nov. (Adnkronos) - “Il mercato delle due ruote in Italia sta andando molto bene. Dopo l'episodio pandemico, le vendite sono cresciute continuamente e strutturalmente negli anni successivi per arrivare ad un 2023 in cui abbiamo immatricolato 311.000 veicoli al 31 ottobre. Sono ci...

Milano, 9 nov. (Adnkronos) – “Il mercato delle due ruote in Italia sta andando molto bene. Dopo l'episodio pandemico, le vendite sono cresciute continuamente e strutturalmente negli anni successivi per arrivare ad un 2023 in cui abbiamo immatricolato 311.000 veicoli al 31 ottobre. Sono cifre che non si vedevano dal 2011. Direi quindi che abbiamo superato un periodo di crisi estremamente importante”. A dirlo è l’amministratore delegato di Eicma Paolo Magri, nel corso della giornata dedicata ai media dell’80esima edizione di Eicma, l’esposizione internazionale delle due ruote. La sei giorni espositiva accoglie negli spazi di Rho Fiera a Milano 2026 brand, 700 espositori diretti, di cui il 67% proveniente dall’estero in rappresentanza di 45 Paesi con il 30% delle imprese che espongono per la prima volta.

“La mobilità urbana, nella visione al 2030 dell'associazione dei costruttori europei, sarà elettrica – sottolinea Magri – Il settore delle due ruote ritiene di avere un ruolo importante per la mobilità urbana, in particolare per quella a trazione elettrica, che trova la sua naturale applicazione nell'utilizzo urbano.

Per quanto riguarda la motocicletta e l'uso per piacere – conclude l’ad di Eicma – crediamo che il trend sarà assolutamente legato al motore a combustione interna. Il segmento di mercato che sta avendo il maggior successo ora e negli ultimi due anni è l’enduro stradale con la ruota anteriore da 21”.