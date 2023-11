Eicma: Meda, 'la nostra esposizione è l'Olimpiadi delle due ruote''

Milano, 7 nov. (Adnkronos) - "Eicma non ha eguali tra le esposizioni delle due ruote. Siamo assolutamente, in questo momento, la prima al mondo. Siamo molto contenti e 'le Olimpiadi della moto' si fanno ogni anno, qui a Milano". Lo ha detto il presidente di Eicma Pietro Meda a ma...

Milano, 7 nov. (Adnkronos) – "Eicma non ha eguali tra le esposizioni delle due ruote. Siamo assolutamente, in questo momento, la prima al mondo. Siamo molto contenti e 'le Olimpiadi della moto' si fanno ogni anno, qui a Milano". Lo ha detto il presidente di Eicma Pietro Meda a margine della prima giornata inaugurale di Eicma 2023, l'esposizione delle due ruote in corso a Fiera Milano Rho.

"Ci sono 2.000 brand, contro i 1.700 che erano attesi. La macchina ha lavorato benissimo. Siamo cresciuti oltre ogni aspettativa, anche se avevamo fiducia, perché i segnali erano buoni. Ci sono 8 padiglioni invece che 6, incremento quasi del 30%, migliaia di metri quadri in più. Assolutamente una crescita in linea a quella che registra il mercato delle due ruote", ha aggiunto Meda.