Eicma: Meda, 'oltre 1.700 brand da 40 Paesi porteranno a Milano lo spettacolo delle 2 ruote'**

Milano, 3 nov. (Adnkronos) – “A breve si inaugurerà Eicma 2023, il 7 novembre. La settimana sarà quella dal 7 al 12 novembre: il 7 e l’8 per giornalisti e operatori, e dall'8 al 12 per il pubblico. L'evento di quest'anno sarà di dimensione ancora più grandi rispetto a quelle precedenti: rasentiamo il record assoluto per Eicma. Avremo otto padiglioni, due in più dei sei del 2022, con una crescita di oltre il 30% da parte degli espositori”. Lo ha detto, all'Adnkronos, Pietro Meda, presidente di Eicma, presentando la nuova edizione dell'Esposizione internazionale delle due ruote.

“Ci saranno oltre 1.700 brand da tutto il mondo, da 40 paesi del mondo, di cui il 20% sono operatori nuovi. Sicuramente è un evento importante per la città di Milano, per la Lombardia e per l'Italia. È bello che, ancora una volta, venga riconosciuto al nostro evento, all'evento di Milano, all'evento Eicma la centralità per tutto il mondo delle due ruote”, ha aggiunto Meda.