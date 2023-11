Eicma: Meda, 'sono oltre 2000 i brand presenti, numeri record'

Milano, 8 nov. (Adnkronos) – “L’80esima edizione di Eicma vede la partecipazione di oltre 2000 brand, un numero record. La cosa che più ci fa piacere di questa grande partecipazione è che oltre ad avere 700 espositori differenti, il 30% di questi sono nuovi. Questo andamento testimonia un’espansione che prosegue sia dal punto di vista del recupero dei brand che avevano momentaneamente sospeso la partecipazione durante il periodo pandemico sia in termini di brand che espongono ad Eicma per la prima volta”. Queste le parole del presidente di Eicma Pietro Meda, a margine della giornata dedicata ai media dell’80esima edizione di Eicma, l’esposizione internazionale delle due ruote, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera a Milano.

“I numeri finora citati sono il segno che la mobilità su due ruote sta aumentando non solo dal punto di vista dei volumi, ma anche dei brand e quindi delle aziende attive nel settore – conclude Meda – Quello delle due ruote è un mondo che sta crescendo moltissimo sia a livello di business che di pubblico. Per quanto riguarda quest'ultimo, ad Eicma ci aspettiamo una partecipazione di visitatori proporzionale alle aumentate dimensioni della manifestazione”.