Eicma, nei primi 10 mesi dell'anno immessi sul mercato oltre 266mila veicoli a motore

Milano, 8 nov. (Adnkronos) – Nei primi dieci mesi del 2022, ciclomotori, scooter e moto segnano complessivamente solo una lieve flessione dello – 0,71% con 266.118 veicoli immessi sul mercato. Continuano a crescere le moto con 116.565 unità vendute e un incremento del 5,41%, mentre i ciclomotori confermano la tendenza positiva facendo registrare 18.908 mezzi pari a un + 15,38%.

Gli scooter, che scontano i parziali negativi degli ultimi mesi per i problemi di approvvigionamento, si fermano a 130.645 mezzi targati pari ad un calo del 7,37%. Andamento sottolineato oggi durante l'inaugurazione di Eicma 2022 e sono dati del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, elaborati da Unrae per per Ancma.