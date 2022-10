EIMA International a Bologna, dal 9 al 13 novembre: i temi della rassegna

Il programma della 45° edizione dell’EIMA International, la rassegna mondiale della meccanica agricola, sta prendendo forma.

EIMA International, rassegna mondiale della meccanica agricola, si terrà dal 9 al 13 novembre a Bologna. Una rassegna, arrivata alla sua 45° edizione, che avrà come temi centrali la siccità, i cambiamenti climatici, le applicazioni 4.0 e la robotica applicate all’agricoltura.

EIMA International a Bologna: il programma

Il programma della 45° edizione dell’EIMA International, la rassegna mondiale della meccanica agricola, che si terrà a Bologna dal 9 al 13 novembre, sta prendendo forma. In questi giorni, gli uffici di FederUnacoma, associazione dei costruttori di macchine agricole che organizza la kermesse, stanno preparando il calendario di eventi a tema che da sempre arricchiscono questi cinque giorni di evento.

Il programma, che è ancora in fase di elaborazione, è davvero molto ricco di contenuti, tra conferenze stampa, convegni, esibizioni nell’area demo, seminari e workshop.

Gli argomenti trattati sono tanti, ma in primo piano ci saranno sicuramente riferimenti ai temi più caldi del momento, come la siccità, i cambiamenti climatici e le applicazioni 4.0 e la robotica applicate all’agricoltura. I temi politici ed economici riguardanti lo sviluppo del settore agromeccanico saranno al centro della conferenza stampa di presentazione dell’EIMA International, che si terrà martedì 8 novembre, prima dell’apertura ufficiale dell’evento. Un’occasione per fare il punto sull’andamento del mercato mondiale delle macchine agricole, analizzando tutti i trend di breve e medio periodo.

I temi della rassegna

Mercoledì 9 novembre si parlerà di scenari politico-economici con l’analista geopolitico Dario Fabbri, che parlerà del conflitto militare tra Ucraina e Russia e delle conseguenze per il settore agricolo e per l’industria agromeccanica. La prossima edizione dell’EIMA sarà un momento importante di confronto con i politici e i rappresentanti delle istituzioni. Saranno presenti delegazioni di parlamentari europei e italiani, chiamati a definire le strategie per il settore, che deve confrontarsi con crisi importanti e di lungo periodo, come quella legata al riscaldamento globale e la siccità.

L’emergenza climatica è uno dei temi principali di questa rassegna, su cui sono stati programmati diversi incontri, come il workshop su “Cambiamenti climatici: la gestione del rischio”, promosso da FederUnacoma e Agia/CIA, che si terrà il 9 novembre, al seminario “Uso sostenibile dell’acqua – Progetto EUWAY”, sempre organizzato da Agia/CIA, che si terrà il 10 novembre. Ci sarà anche il convegno “La sfida dell’acqua. Tecnologie accessibili per i Paesi in via di sviluppo”, a cura di FederUnacoma/CEFA.

L’incontro dell’Associazione Robotica Agricola (FIRA) di giovedì 10 novembre, parlerà di sistemi per l’agricoltura ad alta automazione. Nella stessa giornata ci sarà un incontro dell’Osservatorio Smart Agrifood, che parlerà di agricoltura 4.0 e traccerà un bilancio sulla diffusione del digitale nella filiera agricola e agroalimentare.

Ci sarà anche una premiazione importante, il 9 novembre, del Tractor of the Year 2023, organizzata dalla rivista Trattori. I modelli finalisti sfileranno nell’area esterna. Al centro del meeting che si terrà l’11 novembre, organizzato dall’Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF), tratterà di digitalizzazione dei mezzi meccanici, diffusione dell’agricoltura di precisione, nuove frontiere dell’automazione e intelligenza artificiale, fondamentali per la sostenibilità dell’attività primaria. Nella stessa giornata ci sarà anche la premiazione del Contoterzista dell’anno, promossa dalla rivista Il Contoterzista, e il nuovo evento Garden E-motion, promosso da Comagarden, con prove dimostrative di mezzi e attrezzature per il giardinaggio.