Eitan Biran è tornato in Italia, gli avvocati della zia: “Spegniamo i riflettori sulla sua vita”

Unico sopravvissuto alla strage del Mottarone, il piccolo Eitan è tornato in Italia insieme agli zii e alle cugine.

Dopo una battaglia giudiziaria durata diverse settimane, Eitan Biran è tornato in Italia: l’unico sopravvissuto alla strage del Mottarone, rapito dal nonno e portato in Israele, è atterrato all’aeroporto di Orio al Serio di Bergamo alle 22 con la zia, le cuginette e lo zio.

Eitan è tornato in Italia

A confermare la notizia sono stati i legali Grazia Cesaro (Studio Legale Cesaro) e Cristina Pagni (Withers Studio Legale) che assistono Aya, la zia del bambino: “Siamo lieti di confermare che il 3 dicembre, con un volo in tarda serata da Tel Aviv, il piccolo Eitan è rientrato in Italia in sicurezza e stabilmente“. Alle 19 ora locale (18 ora italiana) il piccolo aveva lasciato Israele, paese in cui era stato portato dal nonno e la cui Corte Suprema aveva stabilito il suo rientro in Italia.

Eitan è tornato in Italia: “Auspichiamo che si possa crescere più sereno”

Gli avvocati hanno evidenziato che questo è stato reso possibile dalla corretta applicazione da parte degli Stati delle norme che proteggono i bambini in caso di sottrazione internazionale e “sicuramente rappresenta un buon esempio di collaborazione fra Stati e un monito contro la sottrazione internazionale di minori“.

Guardando al futuro, hanno continuato, l’auspicio è che si spengano i riflettori sulla vita privata del bambino a tutela della privacy e della riservatezza e si apra una nuova fase che gli permetta un percorso di crescita più sereno, “ancora più necessario se si considera la terribile tragedia che lo ha coinvolto“.