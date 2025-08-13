EJ Antoni: il rischio di politicizzazione alla guida del Bureau of Labor Statistics

La nomina di EJ Antoni, scelto dal presidente Donald Trump per dirigere il Bureau of Labor Statistics (BLS), ha acceso un acceso dibattito tra economisti e osservatori del mercato. Ma quali sono le reali implicazioni di questa scelta? Gli esperti temono che possa segnare un’influenza politica in un’agenzia storicamente neutrale, il cui compito principale è fornire dati affidabili sull’occupazione e l’inflazione negli Stati Uniti.

Critiche alla nomina di Antoni

Antoni, ex capo economista della Heritage Foundation, è stato nominato dopo la pubblicazione di un rapporto sul mercato del lavoro che evidenziava un significativo rallentamento delle assunzioni. Questo report ha scatenato le ire di Trump, il quale ha accusato l’agenzia di aver manipolato i dati per motivi politici, arrivando persino a licenziare l’ex presidente del BLS, Erika McEntarfer. Alex Jaquez, ex membro del Consiglio economico nazionale sotto Biden, ha commentato: “Trump ha nominato un leccapiedi per sentirsi dire esattamente ciò che vuole sentire. Questa scelta è un attacco chiaro all’analisi indipendente e avrà profonde implicazioni per l’affidabilità dei dati economici statunitensi.”

Diverse voci dal Dipartimento del Lavoro avvertono che, sebbene sia improbabile che Antoni possa alterare i dati, potrebbe influenzare il modo in cui vengono presentati, rendendoli meno oggettivi. Come ha affermato Vanessa Williamson del Tax Policy Center: “Licenziare funzionari per aver riportato dati accurati che non piacciono al regime è un chiaro tentativo di ingannare il popolo americano.”

Il contesto della nomina

La nomina di Antoni si inserisce in un clima di crescente disinformazione economica. Trump continua a fare affermazioni false riguardo i prezzi al consumo e l’andamento dell’economia. In varie apparizioni televisive, Antoni ha criticato i dati sul lavoro del governo, suggerendo che il Dipartimento del Lavoro dovrebbe smettere di pubblicare rapporti mensili finché non miglioreranno i processi di raccolta dati. Ma è davvero possibile fermare la pubblicazione di informazioni cruciali per il mercato?

Questa posizione potrebbe influenzare le aspettative di mercato, poiché i rapporti mensili sul lavoro sono tra i dati economici più seguiti e possono causare forti fluttuazioni nei prezzi delle azioni. Durante un briefing alla Casa Bianca, il portavoce Karoline Leavitt ha risposto a una domanda sulla continuità della pubblicazione dei rapporti, affermando che l’amministrazione spera di poter continuare a pubblicarli. Ma cosa accadrà se la fiducia nei dati ufficiali dovesse vacillare?

Reazioni e prospettive future

Nonostante le preoccupazioni, Leavitt ha descritto Antoni come un “esperto economico” di fiducia per il presidente. Tuttavia, le sue apparizioni pubbliche rivelano un’immagine di ideologo conservatore piuttosto che di un economista cauto e basato sui dati. Brian Albrecht, capo economista presso il Centro internazionale per il diritto e l’economia, ha sottolineato che non c’è nulla nel curriculum di Antoni che suggerisca che sia qualificato per il ruolo, se non per il suo costante tentativo di manipolare i dati a favore di Trump.

In aggiunta, senatori democratici hanno richiesto un’udienza di conferma, evidenziando la resistenza che Antoni potrebbe incontrare nel suo percorso. La senatrice Patty Murray ha definito Antoni un “estrema destra non qualificato”. Ma, considerando la maggioranza repubblicana nel Senato, la conferma di Antoni potrebbe non essere ostacolata. Quali saranno quindi le prossime mosse in questo scenario politico delicato?

In conclusione, la nomina di EJ Antoni alla guida del Bureau of Labor Statistics rappresenta un potenziale punto di svolta per l’agenzia. Con l’ombra della politicizzazione che si allunga, resta da vedere come questa scelta influenzerà la produzione e la presentazione dei dati economici negli Stati Uniti. Riuscirà il BLS a mantenere la sua integrità in un contesto così turbolento?