El Salvador: approvata la riforma per l'indefinita rielezione presidenziale

La riforma approvata dal Congresso di El Salvador consente al presidente Bukele di candidarsi per un terzo mandato, suscitando forti critiche dall'opposizione e da gruppi per i diritti umani.

Il Congresso di El Salvador ha recentemente approvato una riforma costituzionale che permette la rielezione indefinita del presidente. Questa decisione ha scatenato un acceso dibattito nel paese, dove la democrazia sembra trovarsi a un bivio cruciale. Con 57 voti favorevoli e solo 3 contrari, la modifica estende il mandato presidenziale da cinque a sei anni e elimina i ballottaggi elettorali.

E ora? Questa mossa apre la porta a Nayib Bukele, che potrebbe candidarsi per un possibile terzo mandato, suscitando non poche preoccupazioni tra coloro che temono per la stabilità democratica del paese centroamericano.

Dettagli della riforma e reazioni politiche

La riforma è stata approvata giovedì, proprio il giorno prima dell’inizio delle vacanze estive. Una scelta che fa sorgere dubbi: è stata una strategia per sottrarre il dibattito pubblico su un tema così delicato? Bukele, già al secondo mandato dall’anno scorso, ha avuto la sua rielezione avallata da una corte costituzionale da lui stessa nominata, generando accuse di abuso di potere. Durante la sessione parlamentare, Marcela Villatoro, esponente dell’opposizione, ha affermato: “La democrazia è morta in El Salvador”, mentre Claudia Ortiz ha descritto la riforma come “una caricatura della democrazia”. Insomma, le voci critiche si fanno sentire sempre più forte.

Nonostante l’opposizione, Ernesto Castro, presidente dell’Assemblea Legislativa, ha celebrato l’approvazione con un messaggio di gratitudine ai suoi colleghi, esclamando: “Grazie per aver fatto la storia, cari deputati”. Ma a che prezzo?

Critiche internazionali e preoccupazioni per i diritti umani

La riforma ha attirato l’attenzione anche da parte di organizzazioni internazionali per i diritti umani. Miguel Montenegro, direttore della Commissione per i Diritti Umani di El Salvador, ha dichiarato: “Le riforme portano a un totale squilibrio nella democrazia, che non esiste più”. Anche Noah Bullock, direttore del gruppo Cristosal, ha evidenziato i rischi di queste modifiche, avvertendo che si tratta di un passo verso la perpetuazione al potere e l’autocrazia. Ma cosa ne pensano i cittadini? Sono preoccupati per la direzione che sta prendendo il loro paese?

In un contesto di crescente repressione della critica e attacchi alle organizzazioni umanitarie, il gruppo Cristosal ha recentemente dichiarato di essersi esiliato a causa delle pressioni del governo di Bukele. Con questi sviluppi, la comunità internazionale osserva con crescente apprensione le sorti della democrazia in El Salvador. Ma quali saranno le conseguenze per la società civile?

Il futuro politico di Bukele e il contesto elettorale

Con le nuove disposizioni, Bukele potrebbe affrontare le elezioni del 2027 con un ampio sostegno popolare, in parte grazie alla sua dura lotta contro le bande criminali. Tuttavia, le sue affermazioni passate di non voler modificare la Costituzione ora sembrano contraddette dalla realtà. Gli osservatori politici si interrogano: quali saranno le conseguenze a lungo termine di queste riforme? I cittadini di El Salvador continueranno a sostenere un leader che si sta allontanando dalle pratiche democratiche tradizionali?

In questo clima di incertezze, la questione rimane aperta: quanto potrà resistere la democrazia in un paese dove le regole del gioco sembrano cambiare a favore di un solo uomo? È un interrogativo che merita attenzione e riflessione da parte di tutti noi.