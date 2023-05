Il numero delle vittime che hanno perso la vita a causa della calca durante una partita di calcio in Salvador è salito a 12. Una vera e propria tragedia.

El Salvador, calca durante la partita di calcio: le vittime salgono a 12

Nayib Bukele, presidente di El Salvador, ha dichiarato che il numero dei morti è salito a 12. Le vittime hanno perso la vita nella calca che si è formata durante una partita di calcio fuori dallo stadio di Cuscatlan, nella parte ovest del paese. La Protezione civile ha fatto sapere che in totale le persone soccorse all’interno dello stadio sono state circa 500 e che quelle trasportate in ospedale sono un centinaio. Ci sono anche due persone in condizioni particolarmente critiche. Nello stadio di Cuscatlán era in corso un quarto di finale del campionato di calcio salvadoregno tra le squadre Alianza e FAS.

La dinamica della tragedia

Secondo alcuni testimoni, la calca si era formata perché a partita già iniziata erano aperti solo due piccoli ingressi e molte persone non erano riuscite ad entrare. Secondo le prime ricostruzioni, i tifosi erano riusciti a sfondare i cancelli e a entrare nello stadio. Nella calca sono rimasti coinvolti soprattutto tifosi dell’Alianza. La partita è stata sospesa a 15 minuti dall’inizio, quando i tifosi si erano agitati e avevano iniziato a portare i feriti in campo, cercando di attirare l’attenzione di arbitri e giocatori.