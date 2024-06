El Salvador, oltre 2.000 "pandilleros" trasferiti in mega-prigione

Tecoluca, 12 giu. (askanews) - A torso nudo, ammanettati dietro la schiena e seduti a terra con il capo chinato in avanti, oltre 2.000 presunti membri di bande criminali in Salvador, conosciuti come "pandilleros", sono stati trasferiti da varie carceri del paese centroamericano a un'unica "mega-prig...