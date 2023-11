Dopo la notizia della scomparsa di Giulia Cecchettin e, soprattutto dopo il ritrovamente del corpo senza vita, sua sorella Elena ha deciso di alzare la voce per porre l’attenzione su un tema molto importante in Italia. I numeri sul femminicidio parlano chiaro, il problema di fondo pare essere culturale e radicato nella mentalità del nostro Paese: non si può più parlare di singoli casi isolati. Un’esposizione simile ha portato tante persone a sostenere la causa di Elena, ma molte altre a criticarla.

Elena Cecchettin accusata di satanismo

Negli scorsi giorni, Elena Cecchettin aveva fatto alcune comparsate in televisione e in una di esse indossava una particolare felpa. Secondo alcuni critici, uno dei disegni stampati sul capo riprenderva un simbolo satanista. Da qui deriva la voce che è stata fatta circolare ultimamente, secondo cui la sorella di Giulia fosse appunto satanista. A questo si aggiunge anche una frase scritta dalla giovane in un post social.

Elena Cecchettin accusata di satanismo: la difesa di Federica Sciarelli

Federica Sciarelli, nel corso della puntata di ‘Chi l’ha visto?‘ ha parlato proprio di questo tema: “Adesso dobbiamo fare una battaglia per la famiglia di Giulia, per il papà, per il fratello e per Elena, la sorella di Giulia. Elena è una ragazza fortissima che ha detto ‘io non sto zitta’ e ha fatto scatenare un dibattito. I familiari non devono chiudersi in loro stessi e fanno bene a parlare. E voglio ricordare la citazione usata da Elena ‘Se domani non torno’. Si tratta di una poesia di un’attivista peruviana. Questa è la nostra battaglia di stasera” – spiega la conduttrice. “Questa splendida ragazza che è Elena, ha fatto sì che si aprisse un dibattito fortissimo. E per questo le va reso merito. Ha citato una splendida poesia e le hanno dato della sovversiva. Ma la stessa poesia è stata riportata sul profilo della polizia di stato, anche loro sono dei sovversivi?” – incalza per concludere la giornalista.