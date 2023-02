La modella Elena Cisonni è morta.

Aveva solo 34 anni e si trovava a casa dei genitori in Veneto. La scoperta è stata fatta dalla madre e dal padre che erano usciti per delle commissioni. Ignote le cause del decesso.

Elena Cisonni morta improvvisamente a 34 anni

Elena Cisonni viveva a Milano ma era originaria di Pove del Grappa, provincia di Vincenza, dove era tornata per passare un periodo di tempo con i suoi genitori. Lavorava come modella sia in Italia che all’estero ed era molto apprezzata.

34 anni era anche laureata presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il madre della giovane donna era stato sindaco di Valstagna.

La dinamica del decesso e le possibili cause

I genitori erano usciti a fare delle commissioni ed Elena Cisonni era sola in casa. Il suo corpo è stato trovato senza vita, al suolo, quando i genitori hanno fatto rientro in casa. Allertato il numero d’emergenza un’ambulanza è giunta sul posto ma ogni tentativo di rianimazione è stato inutile.

Elena Cisonni era già morta. Si pensa che a mettere fine alla sua giovane vita sia stato un malore improvviso, forse un infarto.