Elena D’Amario è single: “Per me è difficile trovare l’amore”

Elena D'Amario è single: lei stessa ha confessato dettagli e retroscena sulla sua vita privata.

Ospite ad Amici Specials Elena D’Amario ha confessato qualche retroscena sulla sua vita privata, confermando di essere single.

Elena D’Amario: la vita privata

Nonostante in passato sia stata al centro del gossip per una presunta liaison con Alessio La Padula e a seguire con Michele Morrone, Elena D’Amario ha dichiarato di essere single.

La ballerina ha ammesso che, con la sua carriera, sarebbe molto difficile trovare il vero amore: “L’amore è una cosa importante, fondamentale. Prima quando parlavo di scelte, la scelta è stata proprio quella di metterlo da parte. È una vita molto intensa che senza perseveranza e tenacia non puoi fare. Poi son dell’idea che l’amore quando capita capita, non ci sono oceani e non ci sono distanze. Però è tanto difficile, per me è difficile trovare l’amore”, ha dichiarato.

Dunque la ballerina sarebbe single, ma in tanti sperano di vederla un giorno in compagnia di una persona speciale.

Elena D’Amario: il gossip su Michele Morrone

Per settimane Elena D’Amario è stata al centro di un gossip su una sua presunta liaison con l’attore Michele Morrone. I due erano stati paparazzati insieme per le vie di Roma mentre si scambiavano baci bollenti, ma Elena D’Amario non ha mai confermato la liaison.

A seguire sembra che lei abbia avuto un flirt con Alessio La Padula e una liaison con Enrico Nigiotti, ma anche in questo caso la ballerina non ha fornito conferme. Di recente si è ipotizzato un legame tra lei e il collega ballerino Stefano De Martino, tornato single dopo la fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez.

La straordinaria carriera di Elena D’Amario

Oggi Elena D’Amario è una delle ballerine più amate d’Italia. Dopo aver debuttato nel 2008 nello show condotto da Rita Dalla Chiesa, Il ballo dei debuttanti, è approdata ad Amici di Maria De Filippi. Lì ha conosciuto David Parsons, che l’ha voluta come ballerina della sua compagnia (dove è rimasta fino al 2019). Oltre ad aver continuato a collaborare con Amici in qualità di coreografa e ballerina professionista, Elena D’Amario ha vinto numerosi premi e sui social è seguita sia per la sua straordinaria bellezza sia per il suo talento nel mondo della danza. In tanti tra i suoi fan non vedono l’ora di sapere quali saranno i suoi progetti futuri.