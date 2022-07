Elena D’Amario fa gli auguri a sua madre: la somiglianza sorprendente

Attraverso i social Elena D'Amario ha scritto un messaggio d'auguri a sua madre e in tanti hanno notato la loro incredibile somiglianza.

Attraverso i social Elena D’Amario ha voluto rivolgere un suo speciale messaggio d’auguri alla madre Terry e ha condiviso alcune foto dove è ritratta da bambina in braccio a lei. In tanti non hanno potuto fare a meno di notare la straordinaria somiglianza tra madre e figlia e si sono complimentati con le due per la loro straordinaria bellezza.

“30-06 Auguri Mamma. La cosa più preziosa che puoi ricevere da chi ami è il suo tempo. Non sono le parole, non sono i fiori, i regali.

È il tempo. Perché quello non torna indietro e quello che ha dato a te è solo tuo, non importa se è stata un’ora o una vita. Terry, grazie per avermi dedicato il tuo tempo con energia e discrezione. Con costanza e Amore. Tu rimarrai per sempre la mia prima ispirazione, my Wonder Woman. Non mi hai trasmesso solo il senso del ritmo e l’amore per l’Arte ma anche il rispetto, l’importanza della cura dei propri cari, l’integrità, la generosità nel darsi agli altri. Se oggi vivo il mio sogno è grazie a Te.

Tu sei il mio tempo. Più passa più divento Te. Dovrei dirtele tutti i giorni queste cose… Ti faccio i miei Auguri. Je t’aime, Tua, E”, ha scritto Elena D’Amario nel suo commovente post, che ha fatto il pieno di like tra i fan dei social.