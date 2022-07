Elena D’Amario nel cast di Che Dio ci aiuti 7: l’indiscrezione

Elena D'Amario nel cast di Che Dio ci aiuti 7: che ruolo avrà la ballerina di Amici di Maria De Filippi?

Elena D’Amario, secondo un’indiscrezione, debutterà come attrice nella fiction Che Dio ci aiuti 7. Proprio in questi giorni si stanno svolgendo le riprese della nuova stagione e pare che la ballerina di Amici sia pronta per entrare in scena: che ruolo le hanno assegnato?

Elena D’Amario nel cast di Che Dio ci aiuti 7

Stando a quanto sostiene TvBlog, Elena D’Amario debutterà come attrice in Che Dio ci aiuti 7. Sembra che la ballerina di Amici di Maria De Filippi, seguendo le orme del collega Stefano De Martino, abbia accettato di entrare a far parte della fiction di Lux Vide. Proprio in questi giorni si stanno svolgendo le riprese della nuova stagione della serie ed Elena, quasi a confermare l’indiscrezione, ha condiviso una strana foto su Instagram.

L’indizio lanciato da Elena D’Amario

La D’Amario ha condiviso uno scatto che la ritrae mentre è alle prese con un copione e ha aggiunto l’emoticon di un ciak. Che abbia voluto confermare la sua presenza in Che Dio ci aiuti 7? E’ ancora presto per avere una certezza, ma qualcosa bolle in pentola.

Che ruolo avrà Elena in Che Dio ci aiuti 7?

Considerando che le riprese di Che Dio ci aiuti 7 si stanno svolgendo in questi giorni, il nuovo capitolo della fiction non dovrebbe vedere luce prima del 2023.

Al momento, non sappiamo che ruolo abbiano scelto per Elena, ma sembra quasi certo che non farà una semplice apparizione come De Martino. Molto probabilmente, la D’Amario sarà una figura centrale, che potrebbe anche essere collegata all’uscita di scena di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci.