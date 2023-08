Dopo mesi di chiacchiericcio, Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo sono usciti allo scoperto. La ballerina professionista di Amici e l’attore di Mare Fuori hanno condiviso la prima foto di coppia sui social.

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo: la prima foto di coppia

Sono mesi, ormai, che si parla della storia d’amore tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo. Fino ad oggi, i due erano stati solo paparazzati, ma non avevano mai condiviso foto di coppia. Finalmente, la ballerina professionista di Amici e l’attore di Mare Fuori hanno deciso di uscire allo scoperto.

Elena e Massimiliano in vacanza con la nipote di lei

Elena e Massimiliano hanno condiviso una foto dolcissima, che li ritrae in barca. I due sono in vacanza, ma non in completa solitudine. Con loro c’è la nipote della D’Amario, che spesso compare sui social con lei. Uno scatto che ha fatto il pieno di like ed è diventato virale in un lampo.

La dedica di Massimiliano Caiazzo

“Just Our Way“, ha scritto Massimiliano a didascalia della prima foto di coppia con Elena. Caiazzo e la D’Amario appaiono molto affiatati e, come scritto dall’attore, hanno un modo tutto loro di amarsi. Per il momento, né la ballerina e né tantomeno Carmine di Mare Fuori hanno parlato apertamente della loro relazione. Dopo il primo scatto di coppia, però, non servono tante parole.