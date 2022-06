Le foto segnaletiche autorizzate e le dichiarazioni del Procuratore capo in merito alle indagini su Elena Del Pozzo, la bambina rapita e trovata morta a Catania

Sono terminate nel peggiore dei modi le ore di terribile apprensione per le sorti di Elena Del Pozzo, la bambina trovata morta a Catania nel primo pomeriggio di lunedì 13 giugno. La piccola è stata ritrovata senza vita nella mattinata di martedì 14 giugno.

Nelle ore in cui le ricerche proseguivano serrate la Procura di Catania ha autorizzato la diffusione di una fotografia realizzata proprio il giorno del rapimento. In quello scatto, sgranato da molto importante, Elena stava tornando a casa dall’asilo con la mamma. E nella foto Elena indossa una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli.

Elena Del Pozzo rapita: ore terribili

Sempre gli inquirenti hanno dato autorizzazione alla diffusione dell’altra foto, quella in cui le fattezze del volto della bambina sono riconoscibili, perché in quella fase l’urgenza di trovarla prevaleva sulla sacralità della Carta di Treviso.

I post social che sono stati diffusi spiegano che Elena è stata “rapita in zona Piano Tremestieri verso le 15”. Poi che i probabili autori sono “tre persone incappucciate a bordo di auto di cui non si conosce modello colore e targa”. La magistratura catanese ha aperto un’inchiesta per sequestro di persona e toccherà ai Carabinieri condurre le indagini sul campo con mansioni di Pg. Non ci sono indagati per ora e la madre è stata sentita nel corso della nottata in ordine a quando sarebbe stata bloccata in auto dagli uomini che pare fossero armati.