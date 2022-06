Due vite banali che non spiegano l'orrore ammesso dalla madre, Elena Del Pozzo, chi sono i genitori della bambina trovata morta a Catania?

La notizia è di queste ore ed è notizia orribile: Elena Del Pozzo è stata trovata morta ammazzata a Catania, ma chi sono i genitori della bambina che per ammissione della madre è stata uccisa da lei inscenando un falso rapimento? Martina Patti ed Alessandro Del Pozzo si erano separati da poco e a Tremestieri erano poco conosciuti.

La madre di Elena, interrogata per tutta la notte e portata alla fine a svelare il suo orrendo crimine e ad indicare il luogo dove giaceva il cadaverino di sua figlia, è una 24enne casalinga. Ad accompagnare i Carabinieri sul luogo del ritrovamento del corpo è stata lei.

Chi sono i genitori di Elena Del Pozzo

Pare che la donna avesse picchiato Elena in passato e che nei suoi confronti avesse sempre avuto un atteggiamento “autoritario”.

Il papà di Elena, Alessandro Del Pozzo, è un lavoratore saltuario con noie giudiziarie pregresse. Arrestato per una presunta rapina in gioielleria e per fatti di droga aveva beneficiato di un’assoluzione. Si tratta di genitori giovani e che pare avessero avuto non pochi dissidi fra di loro, tanto che pare si fossero separati.

Le parole della nonna paterna Rosaria

Rosaria Testa, madre di Alessandro e nonna della povera Elena, ha spiegato al Messaggero: “Avevamo creduto alla storia degli uomini incappucciati: non avevamo ragione di non credere.

Elena era una bimba meravigliosa”. E ancora: “Quando hanno litigato non voleva andare via da casa. Un giorno la mamma le stava dando botte e gliela abbiamo dovuta togliere dalle mani”. Poi in chiosa: “Quella mattina l’ho accompagnata a scuola e le ho detto ‘nessuno ti vuole bene più di me. Lei mi ha guardata e mi ha fatto capire che aveva capito quello che avevo detto. La madre aveva un atteggiamento autoritario e aristocratico.

Decideva lei quando portarci la bambina”.