Elena Del Pozzo, il messaggio di una mamma dov’è stata uccisa: “Sei stata amata”

Una mamma ha lasciato un biglietto per la piccola Elena Del Pozzo, nel luogo in cui è stato nascosto il suo corpo senza vita

La piccola Elena Del Pozzo, uccisa dalla madre 24enne Martina Piatti, è scomparsa a soli 4 anni pochi giorni fa. Sua madre ha confessato di aver commesso un terribile omicidio ed è ora accusata di omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento di cadavere.

Elena Del Pozzo, una mamma ha lasciato un biglietto per la bambina

Una mamma ha lasciato un biglietto per Elena Del Pozzo proprio nel luogo in cui il corpo della bambina era stato occultato, dopo il terribile omicidio compiuto a coltellate dalla madre. La commovente lettera lasciata dalla donna recita: “Non so perché la tua mamma ha deciso di farti questo. Anch’io sono mamma e amo mia figlia più di qualsiasi cosa al mondo.

Non pensare che non ti abbia amato perché andare via con questo ricordo è terribile. Non si può perdonare ma si può cercare di capire che malgrado tutto sei stata amata.” L’autrice del messaggio ha deciso di restare anonima, ma ha lasciato vicino al messaggio anche un cuscino a forma di cuore e una bambolina.

I dubbi sull’omicidio: ci sono stati dei complici?

Nonostante la confessione di Martina Piatti, gli inquirenti stanno lavorando a questo omicidio per provare a capire se ci sono o meno state altre persone coinvolte.

Nel frattempo però, la 24enne è detenuta nel carcere catanese di Piazza Lanza, controllata tutto il giorno nel timore che possa compiere qualche gesto di autolesionismo.