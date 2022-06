Elena Del Pozzo, la madre Martina Patti ha messo in scena un abuso sulla figlia?

Secondo gli inquirenti la madre della piccola Elena Del Pozzo avrebbe potuto utilizzare la scusa dell'abuso sessuale per scagionarsi.

Quando si parla dell’omicidio di Elena Del Pozzo non c’è mai fine al peggio. Quasi tutti i giorni si aggiungono nuovi dettagli al caso che sono necessari per andare sempre più a fondo nelle indagini. Stavolta spunta l’ipotesi dell’abuso sessuale.

Omicidio Elena Del Pozzo, la madre aveva già preparato la scusa dell’abuso sessuale per scagionarsi

Ad aprire questa nuova pista che amplia a questo punto l’indagine degli inquirenti è stato il ritrovamento di un pantaloncino giallo accanto al corpo di Elena. La piccola è stata ritorvata nuda dentro un sacco e questo dettaglio lascia immaginare che la madre aveva già pronta la scusa della violenza sessuale per potersi scagionare.

Anche per questo motivo gli inquirenti rifiutano la posizione dei legali di Martina Patti che chiedono una perizia psichiatrica.

I carabinieri pensano che possa esserci un complice

Per i carabinieri la madre della piccola Elena era fin troppo lucida infatti, oltre all’omicidio e all’occultamento di cadavere, si parla anche di omicido premeditato. Martina Patti ha dichiarato, nella sua confessione, che ha ucciso la figlia nel luogo in cui è stata ritrovata.

I carabinieri non credono più a questa versione dei fatti, anzi, sono convinti che Elena Del Pozzo potrebbe essere stata uccisa in casa con l’aiuto di un complice. L’ipotesi degli inquirenti è legata al fatto che vi siano troppi vuoti di memoria e troppi “non ricordo” che hanno creato un buco nella sua confessione.

Il ricordo di papà Alessandro e zia Martina De Pozzo

Mentre Martina Patti domani dovrà presentarsi in tribunale per l’udienza di convalida del fermo, dall’altra parte c’è la famiglia del padre della piccola Elena che è completamente distrutta.

Papà Alessandro Del Pozzo, come riporta la Repubblica, ha scritto questo messaggio toccante ai suoi amici: “Ti ricorderò sempre per quello che eri, una bambina speciale, identica a papà… ti amo amore mio, vivrai sempre nel mio cuore, papà non ti dimentica, ti porterò sempre con me fino all’infinito e oltre. A presto in paradiso angelo mio”. Martina Del Pozzo, zia della piccola Elena, ha raccontato che la bambina “giocava a indossare il mio camice bianco. Per lei ero la zia Bubu, e io la chiamavo dottoressa Bubu. Quel soprannome me lo sono fatto tatuare sul braccio. La sera prima del delitto era a casa nostra, allegra e serena: la mattina, prima che la nonna l’accompagnasse all’asilo, ha voluto che le facessi la treccia di Frozen, uno dei suoi personaggi preferiti”.