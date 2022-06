Elena Del Pozzo, la mamma sarà sottoposta a perizia psichiatrica

"Valuteremo perizia psichiatrica": a dirlo è l'avvocato di Martina Patti, la 23enne madre della piccola Elena, che ha ucciso con le sue stesse mani.

Come anticipato da Gabriele Celesti, avvocato della mamma di Elena Del Pozzo, la donna sarà sottoposta a perizia psichiatrica. Sulle sue condizioni al momento non si sbilancia: è in attesa di ricevere gli atti e di incontrarla “per l’interrogatorio di garanzia”, così “vedrò in che stato la troverò”.

Elena Del Pozzo, perizia psichiatrica per la madre

Martina Patti, 23enne madre di Elena Del Pozzo, ha confessato di aver ucciso la sua bambina. La Procura ritiene che la donna abbia agito in maniera lucida, ma sarà probabilmente sottoposta a perizia psichiatrica. “Ci sono anche altre vittime in questa tragedia, i nonni materni sono sconvolti: hanno perso una nipote che era come una figlia e una figlia che è in carcere.

È un fatto che ha stravolto la loro vita”, ha commentato il legale della madre di Elena.

Intanto il vescovo, monsignor Luigi Renna, lancia un appello: “Per onorare al meglio la piccola Elena non si deve continuare in un clima di vendetta e di astio, ma in questo momento fermiamoci, riflettiamo e preghiamo. Siamo sconcertati dinanzi a un gesto inimmaginabile.

La nostra pietà e la nostra vicinanza alla famiglia per la perdita di un angelo, una creatura così bella, va alla famiglia. Questa morte ha portato tanta separazione. Attendiamo dal Signore le risposte per un futuro più sereno e riconciliato”.