Elena Del Pozzo, qual è il movente dell’omicidio della bimba di Catania?

Il Pm incaricato del caso della piccola Elena Del Pozzo afferma che "il movente dell'omicidio è legato a dinamiche familiari".

Elena Del Pozzo, la piccola rapita a Catania, è stata trovata morta su indicazioni della madre. Si lavora per scoprire il movente dell’omicidio.

Elena Del Pozzo trovata morta

Nella giornata di lunedì 13 giugno era stata diffusa la notizia del sequestro della piccola Elena Del Pozzo da Tremestieri Etneo, nella città metropolitana di Catania.

La bambina sarebbe stata portata via da tre uomini armati e con il volto coperto mentre usciva dall’asilo in compagnia della madre. Dopo aver strappato la bimba alla madre, la donna aveva raccontato di aver visto la figlia salire a bordo di un’auto senza targa.

Dopo la denuncia presentata ai carabinieri, sono partite le indagini, con un susseguirsi di interrogatori a parenti e conoscenti, che si sono rivelati senza esito. Tuttavia, la mattina dopo le forze dell’ordine hanno comunicato di aver ritrovato il cadavere di Elena.

Il luogo del ritrovamento e le parole della madre

Stando alle prime informazioni, il luogo in cui recuperare il cadavere della vittima sarebbe stato indicato dalla madre. I carabinieri avrebbero rinvenuto il corpo della bambina in un campo situato lungo la via Turati, a Mascalucia, a Catania, distannte circa 200 metri dall’abitazione della famiglia della piccola.

Secondo quanto riferito all’AGI, il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, ha dichiarato: