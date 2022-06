Elena Del Pozzo, quando e dove si terranno i funerali della bimba uccisa a Catania

Funerali a Catania per la povera Elena Del Pozzo "in considerazione della forte devozione e vicinanza della famiglia alla martire Sant'Agata"

L’Italia si prepara a dire addio ad Elena Del Pozzo, è stata fissata la data dei funerali della bimba uccisa a Catania ed il sindaco del suo paese ha reso nota la data dell’addio terreno della piccola ammazzata dalla madre. Le esequie di Elena, la bimba di quasi cinque anni uccisa dalla madre a Mascalucia, si terranno domani, mercoledì 22 giugno alle 17 presso la cattedrale di Catania.

La cerimonia funebre verrà officiata dall’arcivescovo monsignor Luigi Renna.

È l’ora dei funerali di Elena Del Pozzo

E il primo cittadino di Mascalucia Vincenzo Magra ha parlato di una scelta adottata “in considerazione della forte devozione e vicinanza della famiglia alla martire Sant’Agata“. Di quella e probabilmente del fatto che il funerale di Elena sarà stracolmo di persone, tutte desiderose di dare un ultimo saluto al piccolo angelo.

Lutto cittadino a Mascalucia e bandiere a mezz’asta

Per la giornata di domani il sindaco ha sospeso tutte le manifestazioni pubbliche in programma durante il lutto cittadino ed al comune di Mascalucia le bandiere saranno esposte a mezz’asta. Ha chiosato Magra: “L’amministrazione comunale si unisce con l’intera comunità mascaluciese all’immenso dolore della famiglia”. Sul fronte delle indagini sulla reo confessa del crimine, la madre di Elena Martina Patti erano emerse novità importanti: la bambina sarebbe stata uccisa da una sola coltellata fra più di 11 inferte. Lo ribadisce una fonte della Procura citata da Rai News: “Dalle anticipazioni del medico autoptico si può dire sin d’ora che i colpi sono stati inferti con un’arma compatibile con un coltello da cucina, non ancora trovato, e sono più di undici.

Uno solo è stato letale perché ha reciso i vasi arteriosi dell’arteria succlavia ma la morte non è stata immediata“.