Elena Giordano si sfoga su TikTok dopo aver ricevuto un'ondata di commenti negativi riguardanti un suo video in cui la si vedeva indossare una tuta aderente: "Per colpa vostra le persone in carne non possono mettere vestiti aderenti. Se fossi in voi mi vergognerei."