Elena Morali affranta per la morte del cane, l’accusa: “Quella stupida veterinaria”

Elena Morali ha perso il suo adorato amico a quattro zampe e sui social si è sfogata contro la sua veterinaria.

Elena Morali si è sfogata via social per la scomparsa del suo cane, morto improvvisamente mentre lei si trovava a Zante con il fidanzato.

Elena Morali in lutto: è morto il suo cane

Elena Morali è rientrata in fretta e furia da Zante perché la sua cagnolina avrebbe accusato un male improvviso, scomparendo nell’arco di poche ore.

La showgirl ha espresso via social il suo dolore per la scomparsa dell’animale, a cui era molto legata, e si è sfogata contro la veterinaria che avrebbe visitato la sua amica a quattro zampe prima del suo rientro in Italia. “Anima mia tieni duro che la mamma sta tornando”, aveva scritto sui social la showgirl prima di annunciare la scomparsa dell’animale, poche ore più tardi: “Questa sera il mio cuore si ferma un po’ di più.

Sono senza parole e mi prenderò del tempo. Non riesco ancora a metabolizzare”, e ancora: “Non riesco davvero a sopportare il dolore di averti persa così da un giorno all’altro, senza poter far nulla se non correre a prendere un volo di merda che ha portato ritardo”.

A seguire Elena Morali si è sfogata contro la veterinaria scrivendo: “Senza che potessi lottare contro quella stupida veterinaria che ti ha rimandato a casa in quelle condizioni dicendo che bisognava aspettare che facesse effetto la cura, senza che potessi stringerti prima di andartene”.

L’animale era al fianco della showgirl da ben 13 anni, e sui social Elena Morali ha espresso tutto il suo dolore.

Elena Morali: Luigi Mario Favoloso

Sui social il fidanzato di Elena Morali, Luigi Mario Favoloso, ha postato una foto di loro due insieme con accanto un emoticon a forma di cuore in segno di vicinanza alla showgirl.

I due stanno insieme dal 2019 e nel 2020 hanno vissuto un momento di crisi durante il quale hanno annunciato di essersi detti addio, salvo poi ripensarci. La coppia – che si è sposata a Zanzibar con un rito non valido in Italia – ha rivelato che presto convolerà a nozze.

Elena Morali: la vita privata

Prima di legarsi all’ex fidanzato di Nina Moric Elena Morali ha vissuto un’importante storia d’amore con il comico Scintilla, a cui ha detto addio ad un passo dall’altare. Con Luigi Mario Favoloso le cose andranno diversamente?