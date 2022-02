Elena Morali, due anni con Luigi Favoloso: la replica alle malelingue

Elena Morali si è scagliata contro le malelingue a due anni dall'inizio della sua storia d'amore con Luigi Favoloso.

Elena Morali sta festeggiando il suo secondo anniversario d’amore in compagnia di Luigi Favoloso in una località esotica e, attraverso i social, non ha mancato di fare una dedica al fidanzato.

Elena Morali: la dedica a Luigi Favoloso

Elena Morali e Luigi Favoloso sembrano essere più felici e uniti che mai e, in occasione del loro secondo anniversario, i due si sono regalati una breve vacanza in Egitto, sul Mar Rosso.

Hanno festeggiato il loro secondo anniversario all’insegna dell’amore e del relax, ma attraverso i social Elena Morali non ha mancato di scagliarsi contro le malelingue che, durante questi due anni, non hanno creduto nella serietà del loro rapporto.

“Ne hanno dette così tante, hanno cercato di sputare sul nostro amore dal primo istante, ma come dico sempre la verità vince sempre… ed io sono qui in questo posto meraviglioso ed in questa vita meravigliosa con te, giorno dopo giorno”, ha scritto la showgirl nel suo post.

La crisi e la rottura

La relazione tra lei e Luigi Favoloso ha subìto diversi momenti di crisi e i due avevano anche deciso di separarsi, salvo poi tornare assieme. Favoloso in precedenza era stato legato a Nina Moric (che aveva scagliato contro di lui pesanti accuse) mentre Elena Morali era stata fidanzata con il comico Scintilla (che le aveva da poco chiesto di sposarlo). Nonostante i dubbi e le perplessità di fan e malelingue, la showgirl e l’ex gieffino hanno deciso di tornare insieme e oggi sembrano essere più felici e uniti che mai.