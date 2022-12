Elena Morali e Luigi Favoloso: perché non si sono più sposati in Italia

Dopo il matrimonio celebrato a Zanzibar (con rito locale) alcuni anni fa e ripreso dalle telecamere di Pomeriggio Cinque, Elena Morali ha svelato perché lei e Luigi Mario Favoloso non si sono ancora sposati in Italia.

Elena Morali: le nozze con Luigi Mario Favoloso

Dopo la cerimonie di nozze a Zanzibar e alcuni tira e molla, Elena Morali e Luigi Favoloso continuano a fare coppia fissa e per la prima volta l’ex pupa ha risposto ad alcune domande dei fan, svelando come mai ancora non si siano sposati in Italia (nonostante si fossero detti pronti a farlo).

“La mia idea di matrimonio non è sicuramente in Chiesa e nemmeno con un sacco di invitati che mi conoscono a malapena.

Quando sarà vi saranno solo le persone a cui voglio davvero bene, non inviterò persone a caso per avere visibilità e regali. Altra cosa: ho delle idee smoderate e per unirle tutte ci vuole tempo”, ha dichiarato la showgirl, e ancora: “Per le cose perfette ci vuole tempo e negli ultimi mesi mi sono dedicata a vari progetti di lavoro”.

Lei e l’ex compagno di Nina Moric continuano a mostrarsi felici e affiatati nonostante in molti abbiano creduto che la loro storia non fosse destinata a durare.

In tanti si chiedono cosa riserverà il futuro ai due e se un giono costruiranno insieme una famiglia. Per il momento la coppia continua a godersi i viaggi in giro per il mondo e i fan sono impazienti di saperne di più su di loro.