Elena Morali, le Pupe la accusano di abuso della chirurgia: la replica

Elena Morali, le Pupe la accusano di abuso della chirurgia: la compagna di Luigi Favoloso replica a tono.

Nel corso dell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show, Elena Morali ha visto un video di alcune Pupe che sparlano di lei. Nello specifico, la compagna di Luigi Favoloso è stata accusata di aver abusato della chirurgia estetica.

Neanche a dirlo, non ha incassato le critiche in silenzio.

Elena Morali: Pupe la accusano di abuso della chirurgia

Alcune Pupe hanno accusato Elena Morali di aver abusato della chirurgia estetica. Ad averle riservato parole poco carine sono state Emy ed Asia, che, dal canto loro, sostengono di essere naturali al 100%. Parlando in villa con gli altri concorrenti de La Pupa e il Secchione Show hanno dichiarato:

“Per me una ragazza è bella quando è naturale e basta. Elena brutta non è però secondo me state esagerando (a dire che è bella, ndr). Si è rifatta ma secondo me ha esagerato un pochino, gli occhi non sono bellissimi”.

Emy ed Asia non apprezzano Elena, non soltanto da un punto di vista estetico. Le due credono che la Morali sia entrata in villa come una specie di diva.

La replica di Elena Morali

Elena ha partecipato a La Pupa e il Secchione per la prima volta ben 12 anni fa. In questi anni, ha fatto più volte ricorso alla chirurgia estetica: naso, labbra, sopracciglia e punturine di vitamine sul viso.

La Morali, però, non ha mai nascosto gli interventi e ha sempre sottolineato di averli fatti per sua libera scelta. Non a caso, dopo aver ascoltato le parole di Emy ed Asia, ha replicato:

“Che dire? Io non faccio male a nessuno, sono i miei soldi, se pago per ritoccarmi non credo ci sia niente di male. Devo piacere a me“.

Si può dare torto alla Morali? Assolutamente no. Ognuno è libero di fare ciò che vuole del proprio corpo.

L’intervento di Luigi Favoloso

Il compagno Luigi Favoloso non ha espresso alcun pensiero sulle critiche delle Pupe, ma ha voluto parlare del bacio di Elena ad Aristide Malnati. Il ragazzo, via social ha dichiarato: