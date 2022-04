Elena Santarelli a Dubai con i figli e un'amica: il lato B incanta i fan.

Elena Santarelli si sta concedendo qualche giorno di relax a Dubai, in compagnia dei figli e di un’amica. La showgirl ha condiviso alcuni scatti dagli Emirati e uno di questi ha particolarmente entusiasmato i fan. Stiamo parlando dell’immagine che immortala il suo lato B.

Elena Santarelli a Dubai: il lato B incanta i fan

Senza il marito Bernardo Corradi, rimasto in Italia per impegni di lavoro, Elena Santarelli si sta godendo una vacanza a Dubai. Con lei ci sono i figli Giacomo e Greta e un’amica. Via Instagram, la showgirl ha condiviso alcuni momenti del soggiorno, compreso uno scatto del suo lato B. Costume blu, capelli sciolti e la sua figura che si dirige verso il mare: Elena è a dir poco perfetta.

Fan impazziti per il lato B di Elena

La Santarelli è stata spesso criticata per la sua eccessiva magrezza. Anche lo scatto che ritrae il suo lato B vede qualche commento negativo, ma quelli positivi sono la maggioranza. Si legge: “Non perdere tempo a giustificarti, sei bellissima” oppure “Quanto mi piacerebbe essere ‘troppo magra’ come lei… Fisico pazzesco” o ancora “Se avessi il tuo fisico, lo mostrerei anch’io orgogliosamente. Chi ti segue sa, che oltre a quello hai molto atro da offrire“.

Non solo lato B, Elena è tanto altro

Elena non ha condiviso con i fan solo il suo lato B, ma tanti altri momenti della sua vacanza a Dubai. Dalle foto sensuali a quelle divertenti, passando per profonde riflessioni: quanti seguono la Santarelli sanno bene che lei non è solo bella fuori, ma anche dentro.