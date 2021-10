Elena Santarelli contro l’hater di suo figlio: “Fai schifo! Lasciaci in pace”

Elena Santarelli si è scagliata contro un hater che, via social, ha attaccato suo figlio Giacomo Corradi.

Attraverso i social Elena Santarelli si è scagliata contro un hater di suo figlio, Giacomo, guarito dal cancro due anni fa.

Elena Santarelli contro l’hater del figlio

Elena Santarelli è andata su tutte le furie contro un hater di suo figlio, che sui social ha finito per augurargli di avere di nuovo il cancro (dopo la difficile battaglia che il figlio della showgirl ha combattutto ad appena 10 anni).

“Goditi questi momenti…sai, certe cose potrebbero ritornare. Comunque il poveretto è proprio un cesso”, ha scritto l’odiatore via social, e Elena Santarelli ha tuonato: “Segnalatela in massa, cambia profilo ogni due settimane e ogni 2 settimane augura a mio figlio che torni il cancro nel linguaggio che lei preferisce, lo fa così o in un altro modo. Instagram dovrebbe impedire a certe persone di stare sui social. Ho fatto di tutto per segnalarti, di tutto e non aggiungo altro.

Quanto ti vorrei vedere in faccia per capire che schifo di essere umano sei. Ti vorrei portare nei reparti di oncologia a farti vedere che vita fanno i bambini! Mi tormenti da due anni, lasciaci in pace!”.

Elena Santarelli: la malattia del figlio

Nel 2019, dopo una dura battaglia contro il cancro, Elena Santarelli ha annunciato finalmente la guarigione di suo figlio Giacomo (primo figlio da lei avuto insieme al marito Bernardo Corradi).

“Mi ricordo che quando mi ha chiamato la dottoressa di Giacomo e mi ha detto ‘è pulito’, non ho capito più niente. I controlli stavano andando bene, ma ci vuole l’ok finale. Ho chiamato subito mamma, papà, i nonni (…) non gli dico le bugie, gli ho detto che la malattia potrebbe ripresentarsi e poi ha chiamato un amico dicendo una parolaccia, ma gliela abbiamo fatta dire. E’ cresciuto tantissimo”. ha dichiarato la conduttrice.

Elena Santarelli: l’aiuto psicologico

In seguito alla guarigione di suo figlio Elena Santarelli aveva confessato di essersi rivolta ad uno psicologo per riuscire a elaborare quanto da lei vissuto insieme alla sua famiglia durante il periodo in cui il piccolo Giacomo era stato malato. Oggi finalmente la conduttrice e la sua famiglia hanno potuto tirare un sospiro di sollievo e riprendere la loro vita di sempre al fianco del piccolo Giacomo e della piccola Greta Lucia.