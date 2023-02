Elena Santarelli: "Così ho scoperto che mio figlio era malato"

Elena Santarelli ha svelato come avrebbe scoperto la malattia di suo figlio Giacomo e come l'avrebbe affrontata.

Elena Santarelli ha confessato pe la pima volta quali sarebbero stati i segnali che le hanno permesso di capire che suo figlio Giacomo Corradi fosse malato.

Elena Santarelli: la malattia del figlio

Oggi il piccolo Giacomo, figlio di Elena Santarelli e di Bernardo Corradi, ha finalmente vinto la sua battaglia contro il cancro. La showgirl ha raccontato al Corriere della Sera i momenti difficili vissuti a causa della malattia del figlio e ha svelato quali sono stati i segnali che l’hanno messa in allarme e l’hanno spinta a sottoporlo ad accertamenti medici.

“Nella nostra famiglia e nella mia vita c’è un prima e un dopo il 30 novembre 2017, la data in cui abbiamo ricevuto la diagnosi di tumore cerebrale di nostro figlio, che allora aveva 8 anni, mentre Greta, sua sorella, era nata da meno di un anno.

Giacomo era un bambino come gli altri, sano e sereno, a un certo punto ha iniziato a soffrire di forti mal di testa e vomito a getto, entrambi frequenti. Sentivo che c’era qualcosa che non andava, ma non capivo cosa”, ha confessato.

La showgirl e la sua famiglia hanno vissuto momenti molto difficili a causa della malattia di Giacomo e la Santarelli ha confessato che ad aiutarla sarebbe stata la psicoterapia.

Oggi la showgirl è tornata fortunatamente a vivere una vita serena accanto al suo bambino, che viene ancora oggi sottoposto a dei controlli per scongiurare il pericolo di una recidiva.

“L’aiuto psicologico può aiutare tanto. A noi è servito moltissimo: hai bisogno di un sostegno che ti guidi ad attraversare quella fase della vita in cui sprofondi tuo malgrado e a trovare un nuovo modo per tornare a una vita ‘normale’, che porta serenità in tutta la famiglia anche mentre si attraversa la tempesta”, ha confessato la showgirl.