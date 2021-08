Elena Santarelli spegne 40 candeline: i festeggiamenti in famiglia

Elena Santarelli ha festeggiato il suo 40esimo compleanno e ha trascorso la festa in compagnia della sua famiglia.

Elena Santarelli: il 40esimo compleanno

Elena Santarelli ha spento 40 candeline e ha deciso di optare per una festa intima, in famiglia, insieme agli affetti più cari: il marito Bernardo Corradi e i loro due bambini, Giacomo e Greta.

Sui social la showgirl ha postato alcune immagini della giornata, mentre suo marito Bernardo le ha dedicato alcune tenere parole via social.

“Ti ho conosciuta che eri una ragazzina bellissima .. adesso al mio fianco ho una Donna matura , forte e sensibile allo stesso tempo la cui bellezza sembra aver ingannato il tempo.. auguri amore mio .. ti amo”, ha scritto lui, mentre lei gli ha risposto: “Grazie amore, per tutto e per la caccia al tesoro di questa mattina.

Tu e i bambini siete il tesoro più bello”. La famiglia ha trascorso la giornata insieme facendo una caccia al tesoro sotto il sole della Sardegna e poi, al tramonto, hanno gustato insieme uno splendido tiramisù (dolce preferito della showgirl) con sopra le candeline.

Elena Santarelli: la malattia del figlio

Elena Santarelli sta finalmente vivendo un periodo felice dopo la sua grande preoccupazione dovuta alla malattia del figlio Giacomo, che per diverso tempo ha combattuto contro un tumore.

“Non mi nascondo più in bagno a piangere come facevo prima. Quando ho pianto l’ultima volta ho trovato il coraggio di dirgli che il nostro amichetto Lorenzo non ce l’aveva fatta. Lui mi fa: ho capito che ognuno ha il suo destino, sono felice ma dispiaciuto per chi non ce l’ha fatta. La malattia ti cambia. Fa le cose di un dodicenne, ma è molto forte e sensibile, è tenerissimo con sua sorella”, ha dichiarato Elena Santarelli, che ha anche confessato di essersi fatta aiutare da uno psicologo per cercare di superare i suoi conflitti interiori seguiti alla malattia e poi alla guarigione del suo bambino.

Ora che Giacomo è finalmente guarito lei e Bernardo Corradi sono riusciti a ritrovare il sorriso.

Elena Santarelli: la vita privata

Sposata con l’ex calciatore Bernardo Corradi dal 2014, Elena Santarelli è mamma di due bambini: Giacomo e Greta Lucia. Oggi la famiglia è unita e più felice che mai.