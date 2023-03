Elena Sofia Ricci protagonista de "La dolce ala della giovinezza"

Milano, 21 mar. (askanews) – Torna in scena uno dei capolavori del teatro di Tennessee Williams “La dolce ala della giovinezza”: a vestire i panni della protagonista Alexandra del Lago è Elena Sofia Ricci, che realizza il sogno di portare sul palco questo personaggio complesso e difficile.

“È una attrice sul viale del tramonto e sull’orlo di un abisso, un baratro che è la fine della sua carriera, la morte totale che per una attrice è quella di non essere più riconosciuta. È una donna che cerca di non sentire, è una tossica, è bulimica, qualsiasi cosa pur di stordirsi e non essere se stessa, in fuga da sé e da quello che pensa essere il più grande flop della sua vita”.

Alexandra cerca un rimedio alla solitudine nelle braccia di uno gigolò, giovane e bello, un attore fallito in cerca di rilancio, ma destinato a una triste fine una volta che ha perduto il suo unico bene, la gioventù.

“Quello che è interessante è lo scontro tra due mostruosità, una più giovane e una con più anni di esperienza”.

Al Manzoni di Milano fino al 2 aprile, un’occasione per scrutare l’umano e le sue perversioni, con le donne al limite del delirio grazie a Williams, che da grande drammaturgo è capace sempre di stupirci, sovvertendo genialmente il destino della protagonista.