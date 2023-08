Elena Sofia Ricci si è schierata con Ermal Meta nelle polemica sulle dichiarazioni che l’artista ha fatto in merito allo stupro di Palermo. L’attrice ha confessato che è stata abusata a 12 anni e ancora oggi fa i conti con quel trauma.

Ermal Meta è stato giustamente duro nel commentare lo stupro di Palermo, ma le sue parole hanno suscitato qualche polemica di troppo. “Se mai ci andrete, a ognuno di voi ‘cani’ auguro di finire sotto 100 lupi in modo che capiate che cos’è uno stupro”, ha tuonato il cantante. Contro Ermal Meta si è schierata Selvaggia Lucarelli, che lo ha definito “forcaiolo“. A favore dell’artista, invece, troviamo Elena Sofia Ricci.

Le parole di Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci ha commentato così un post con cui Ermal Meta mostra i tanti messaggi ricevuti da donne che hanno subito abusi:

“La tua anima bella non può essere fraintesa. A 12 anni tentai di proteggermi con un disegno che avevo fatto, un foglio di carta colorato, dall’abuso di un signore molto grande e molto stimato che conosceva bene la mia famiglia. Ho potuto parlarne solo pochi anni fa. Segni che restano per sempre”.

Elena Sofia Ricci abusata a 12 anni

Non è la prima volta che Elena Sofia Ricci parla dell’abuso subito quando aveva soltanto 12 anni. L’attrice, per non arrecare un dolore alla mamma, ha sempre tenuto nascosta la violenza. Soltanto quando il genitore è morto ha trovato il coraggio di raccontare il trauma subito. L’uomo che ha abusato di lei è stato arrestato grazie alla denuncia di altre donne.