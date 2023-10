Elenoire Casalegno: "Sono stata aggredita da uno squilibrato in pieno giorno"

Elenoire Casalegno ha denunciato via social un grave episodio di cui è stata vittima in pieno giorno a Milano.

Attraverso le sue stories via social Elenoire Casalegno ha appena denunciato un grave episodio che l’ha vista protagonista nelle ultime ore a Milano.

Elenoire Casalegno aggredita a Milano

Elenoire Casalegno ha espresso via social la sua preoccupazione e la sua angoscia a seguito di un violento episodio che l’ha vista protagonista a Milano dove, in pieno giorno, un uomo l’avrebbe seguita e aggredita. “Questa mattina alle 11 in corso di Porta Nuova, a Milano, sono stata inseguita e assalita da uno squilibrato”, ha dichiarato la showgirl, e ancora:

“Per fortuna è intervenuto un uomo che ha iniziato a urlargli contro. Io mi sono infilata in un negozio e mi sono fatta venire a prendere”.

Come Paola Di Benedetto (che nei giorni scorsi si era sfogata per episodi simili via social) anche Elenoire Casalegno si è sfogata affermando: “Capisco che le necessità di una città siano molteplici ma la priorità è la sicurezza dei cittadini e questa città è diventata invivibile: c’è da aver paura. Si parla di periferie, ma quali periferie? A Milano si ha paura di andare in centro, di passeggiare in pieno giorno. Non è possibile andare avanti così: la priorità è la sicurezza”. Sui social in tanti le hanno espresso la loro solidarietà e sono impazienti di saperne di più.