Elenoire Ferruzzi asfalta ancora Daniele Dal Moro: i fan la attaccano, ma lei non incassa in silenzio.

Elenoire Ferruzzi è tornata a scagliarsi contro Daniele Dal Moro. L’ex Vippona è stata criticata, ma ha spiegato per filo e per segno la sua presa di posizione.

Elenoire Ferruzzi contro Daniele Dal Moro

Ai tempi della sua permanenza al GF Vip, Elenoire Ferruzzi si era presa una bella cotta per Daniele Dal Moro. Uscita dalla Casa, però, ha cambiato idea e ha iniziato ad attaccarlo. Nelle ultime ore, è tornata a parlare di lui e gli ha lanciato accuse molto pesanti. La donna, commentando un video social in cui Daniele discuteva con Oriana, non gli ha risparmiato critiche al vetriolo.

L’affondo di Elenoire Ferruzzi

Elenoire ha tuonato:

“Ma finiscila tesoro che ormai ti hanno sgambato tutti. I tuoi falsi litigi, le tue false discussioni ormai non servono più per coprire ciò che sei. All’interno di quella casa nessuna donna ti è mai andata bene… Dai per favore anche basta”.

In un altro commento, la Ferruzzi ha aggiunto:

“Lui non ama le donne. Le disprezza e le maltratta“.

Fan contro Elenoire Ferruzzi

Le parole di Elenoire contro Daniele hanno alzato un polverone. I fan di Dal Moro l’hanno attaccata, mentre altri hanno preso le sue difese. La Ferruzzi, dal canto suo, ha continuato a sostenere la sua tesi: