Elenoire Ferruzzi si è scagliata contro Alberto De Pisis che, ai tempi del GF Vip, sembrava un suo grande amico. A quanto pare, dopo la fine del reality, lui non si è fatto più sentire.

Non sempre i legami che nascono nella Casa del Grande Fratello hanno seguito a riflettori spenti. Lo sa bene Elenoire Ferruzzi che, durante una diretta social con Patrizia Rossetti, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. L’ex Vippona si è scagliata soprattutto contro Alberto De Pisis, con il quale pensava di aver instaurato un bel rapporto.

Mentre Patrizia ha ammesso di sentire ancora diversi concorrenti, compreso De Pisis, Elenoire ha pochi contatti. La Rossetti ha sentito qualche volta Alberto perché aveva bisogno di alcuni consigli per delle serate a cui doveva partecipare. La Ferruzzi, invece, ha perso le sue tracce. “Ho visto che è in vacanza“, ha dichiarato la regina delle televendite. La Ferruzzi, senza giri di parole, ha dichiarato:

“Evidentemente loro si sentono arrivati e delle star, quindi non chiamano. (…) Alcuni sono proprio spariti e non ti mettono nemmeno i like, a differenza mia. Pensano di essere delle star di Hollywood, ma siamo in Italia”.