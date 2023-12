Elenoire Ferruzzi è tornata a scagliarsi contro il GF. L’ex Vippona, che evidentemente ha ancora il dente avvelenato con il reality, sostiene che il programma meriti soltanto di essere chiuso.

Elenoire Ferruzzi contro il GF

Tramite il suo profilo Twitter, Elenoire Ferruzzi si è scagliata contro il GF. La donna, dopo aver assistito all’ennesimo confronto tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti, ha sentenziato che il reality è finito, motivo per cui merita soltanto di chiudere.

Il cinguettio al vetriolo di Elenoire Ferruzzi

Elenoire ha tuonato:

“Ma basta con queste storie stupide e finte di questi tre, avete rotto il ca***! Tanto gli ascolti non si alzano! Provate con un’autopsia in diretta! Ma che ca*** gliene frega alla gente di sti quattro def***! Con queste storie finte inutili! Ma non fatevi prendere per il cu**! La gente non ne puo’ piu di queste stro***! Spero che quest’anno abbiano capito che è un programma da chiudere!”.

Un affondo del genere, specialmente da una persona che è stata cacciata, fa sorridere. Non a caso, un fan ha replicato: “Disse colei a cui soldi, fama e storielle nel gf hanno fatto molto comodo al tempo!“.

Elenoire Ferruzzi al GF solo per soldi

Nel replicare alla fan, Elenoire ha ammesso di aver accettato il GF solo per soldi: “Mi hanno fatto comodo solo i soldi tesoro come fanno comodo a tutti, nessuno va a lavorare per la gloria, quello per me è stato un lavoro. Svegliati cretina“. Poi, non contenta, ha aggiunto:

“Sempre e per forza spingere delle storie inesistenti di quattro sfigati di me***, la gente è stanca di vedere queste ca***! Vi prendono per il cu*** in continuazione, nulla è vero di quello che vedete. Nulla, L’unica cosa vera che c’è in quel programma sono le emozioni provate di quando venivano a trovarci i nostri parenti e stop”.