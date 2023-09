Elenoire Ferruzzi sta godendo dei bassi ascolti della nuova edizione del Grande Fratello. L’ex Vippona ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe, lanciando diverse accuse ad Alfonso Signorini e la sua squadra.

Ospite del programma radiofonico Non succederà più, Elenoire Ferruzzi ha parlato della nuova edizione del Grande Fratello. La donna, appartenendo al famoso “cast da dimenticare“, sta godendo dei bassi ascolti che, a detta sua, non faranno altro che peggiorare. Ha esordito:

“Il calo d’ascolti? Ben gli sta. Le persone non vogliono vedere questo, loro vogliono vedere il trash , i litigi. Vogliono vedere le parolacce, tutte le ‘brutture’ che hanno asserito di aver visto l’anno scorso, vogliono questo. Non si può trasformare un programma nato come trash perché è un reality”.

La Ferruzzi ha proseguito:

“Se vogliono un programma culturale vanno a vedere Quark o un altro tipo di cosa. Se vogliono cambiare dinamiche non avranno mai successo . Lo hanno fatto ed effettivamente io so che non sta andando bene e deve andare ancora peggio . Non ho nulla contro i personaggi di quest’anno, anzi alcuni li conosco. Fiordaliso è una mia carissima amica, non c’entrano le persone che ci sono all’interno ma le dinamiche che vogliono attuare. Sono sbagliate”.

Elenoire non ha alcun dubbio: la nuova linea editoriale di Berlusconi & Co farà registrare un flop pazzesco.

Il nuovo Grande Fratello, a detta di Elenoire, è un flop anche per la scelta di Cesara Buonamici come opinionista. Ha concluso:

“Cesara è una grande professionista ma credo che quel ruolo non le si addice, non è nelle sue corde. Secondo me si annoia anche molto lei. Non è pungente come Sonia, certe cose ti vengono perché ce le hai di tuo. Poi Sonia è una donna che a me piaceva molto perché non si tiene nulla e molto sensibile, anche se non sembra. Manifesta il suo pensiero in maniera eclatante, Cesara ha tutto un altro tipo di personalità”.