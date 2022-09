Elenoire Ferruzzi contro Tommaso Paradiso: “Musica di m***a”

Elenoire Ferruzzi al GF Vip 7 ha criticato aspramente la musica di Tommaso Paradiso.

Al Grande Fratello Vip la produzione ha svegliato i vipponi con alcuni brani musicali e tra questi vi era Non avere paura di Tommaso Paradiso. Elenoire Ferruzzi ha lanciato una stoccata contro il cantante.

Elenoire Ferruzzi contro Tommaso Paradiso

Nella casa del GF Vip 7 Elenoire Ferruzzi ha dato prova di non apprezzare la musica di Tommaso Paradiso e infatti, quando la produzione del programma ha svegliato i vipponi con il brano Non avere paura, ha tuonato: “Che musica di m***a è questa”.

Sara Manfuso ha ironizzato sulla critica spietata della sua coinquilina e ha detto: “Alfonso, giovedì, legge la querela di Paradiso“. Elenoire allora ha replicato: “Amore non me ne frega niente, che lo facesse. Non mi manca né tempo e né soldi. Quindi lo può anche fare“.

Elenoire Ferruzzi è senza dubbio uno dei personaggi più in vista di questa nuova edizione del GF Vip e fin da subito ha fatto parlare di sé per il suo look sopra le righe e per il suo comportamento all’interno della Casa.

In particolare Elenoire ha dimostrato da subito un interesse per Luca Salatino, ma la questione ha finito per sollevare polemiche e discussioni all’interno del reality show (dove i due, infine, si sono chiariti).