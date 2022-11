Elenoire Ferruzzi denuncia e chiede i danni per le minacce subite

Elenoire Ferruzzi, ex concorrente del GFVip, ha deciso di denunciare dopo aver ricevuto minacce e offese.

Elenoire Ferruzzi, fresca di eliminazione come concorrente del Grande Fratello Vip dallo scorso 27 ottobre, ha dovuto avere a che fare con numerosi hater sul web.

Sotto ai suoi post, infatti, le minacce e le offese non sembrano volersi fermare. Così la Ferruzzi, stanca della situazione, decide di denunciare. Su Instagram spiega che ha fatto richiesta di danni.

La Ferruzzi racconta che diversi insulti a lei rivolti sono in realtà carichi di invidia e di rabbia. Spesso, inoltre, sembra che le parole indirizzatele attacchino l’immagine di una donna che ha lavorato nel cinema porno negli anni ’90 e che, a quanto pare, le somiglierebbe.

L’influencer ha poi dichiarato: “Che cheap, quest’attrice hard non c’è nemmeno più. Poi quando arriva la notifica della denuncia dalla Polizia di Stato, per gli insulti, piangono. Quello è il momento che sto aspettando. Questi parlano di pareri, visto che sono un personaggio pubblico. Giustificano tutto con il fatto che io debba quindi essere riempita di insulti e minacce. Rendetevi conto di come stanno messi”.

La chirurgia estetica è una libera scelta

In relazione alle offese sul suo aspetto, Elenoire Ferruzzi risponde in maniera schietta: “Errore dei chirurghi? I chirurghi estetici fanno solo quello che vuole il cliente e io voglio esattamente quello che ho in faccia, fatevene una ragione”.

Infine, aggiunge: “Se non avete il coraggio di osare, non è un problema mio. Io lo faccio da sempre e continuerò a farlo”.